ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Musk: Oekraïne hield zich niet aan gebruiksvoorwaarden Starlink

Samenleving
door anp
anp241026142 1
Volg ons op Google Nieuws
WASHINGTON (ANP/RTR) - Oekraïne heeft zich niet aan de voorwaarden gehouden om Starlink te mogen gebruiken. Dat zegt Elon Musk, topman van SpaceX, dat eigenaar van Starlink is.
Oekraïne maakte zaterdag bekend dat het satellietsysteem Starlink na een week beperkt gefunctioneerd te hebben weer stabiel is.
Musk uitte daarna zijn beschuldiging en zei dat Oekraïne de gebruiksvoorwaarden had geschonden. Het land zou Starlink hebben gebruikt om drones in te zetten om mensen te doden. "Aan die uitweg is vorige week een eind gemaakt", zei Musk op X.
De presidentiële adviseur van Oekraïne, Serhi Beskrestnov, zei dat het land "fysiek niet in staat is" om Starlink te gebruiken voor drone-aanvallen op (middel)lange afstand.
De problemen begonnen toen de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde dat er een akkoord met Rusland was om van dat land diesel te kopen. Hij zette Oekraïne onder druk om Russische olieraffinaderijen niet langer aan te vallen. Oekraïne kon door het beperkt functioneren van Starlink geen Russische drones onderscheppen.
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_5133

Wat verdient een verzorgende of verpleegkundige? Dit is het salaris in Nederland, België en Duitsland

shutterstock_2617782099

Een geldige APK, een lopende verzekering en de auto netjes voor de deur. Toch mag die auto vanaf woensdag 18 november niet meer op de openbare weg staan.

shutterstock_2477754409

Zoveel kost een minuut douchen bij de gasprijs van nu, en daarom scheelt korter douchen meer dan je denkt

How-NFC-Chip-works-with-a-smartphone-1024x588-1230x706

Pinpas tegen je telefoon houden om je rekening te beveiligen? Juist dan wordt hij leeggehaald, zo werkt de nieuwe NFC-truc

shutterstock_2836767387

Menú del día in Spanje bijna €15: in deze overwinterregio eet je nog voor minder

shutterstock_2113965029

Waarom je vliegtuigstoel rechtop moet en je tafeltje ingeklapt bij opstijgen en landen

Loading