Musk: Oekraïne hield zich niet aan gebruiksvoorwaarden Starlink

WASHINGTON (ANP/RTR) - Oekraïne heeft zich niet aan de voorwaarden gehouden om Starlink te mogen gebruiken. Dat zegt Elon Musk, topman van SpaceX, dat eigenaar van Starlink is.

Oekraïne maakte zaterdag bekend dat het satellietsysteem Starlink na een week beperkt gefunctioneerd te hebben weer stabiel is.

Musk uitte daarna zijn beschuldiging en zei dat Oekraïne de gebruiksvoorwaarden had geschonden. Het land zou Starlink hebben gebruikt om drones in te zetten om mensen te doden. "Aan die uitweg is vorige week een eind gemaakt", zei Musk op X.

De presidentiële adviseur van Oekraïne, Serhi Beskrestnov, zei dat het land "fysiek niet in staat is" om Starlink te gebruiken voor drone-aanvallen op (middel)lange afstand.

De problemen begonnen toen de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde dat er een akkoord met Rusland was om van dat land diesel te kopen. Hij zette Oekraïne onder druk om Russische olieraffinaderijen niet langer aan te vallen. Oekraïne kon door het beperkt functioneren van Starlink geen Russische drones onderscheppen.