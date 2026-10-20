ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NAVO stuurt na incidenten extra middelen naar Zwarte Zee

Samenleving
door anp
anp201026181 1
Volg ons op Google Nieuws
BRUSSEL (ANP) - De NAVO stuurt extra "middelen" naar de regio rond de Zwarte Zee, meldt een woordvoerder op X. Daar werden voor de kust van NAVO-landen Bulgarije en Roemenië afgelopen weken meerdere koopvaardijschepen geraakt door drones. Bulgarije vroeg daarom al om extra hulp bij de dronebestrijding.
Volgens de woordvoerder hebben de ambassadeurs van de NAVO-landen dinsdag de situatie op de Zwarte Zee besproken. De extra middelen zijn onder meer bedoeld voor "surveillance, verkenning en forensisch onderzoek", schrijft ze op X.
De Bulgaarse premier Rumen Radev wees na de drone-incidenten naar Moskou. Rusland en Oekraïne beschieten op die zee al langer elkaars schepen, maar koopvaardijschepen bleven meestal gespaard.
Radev sprak donderdag al met de Roemeense president Nicușor Dan en NAVO-chef Mark Rutte over de aanvallen. Dinsdag maakte hij bekend dat de Verenigde Staten op verzoek van Bulgarije een militair vliegtuig hebben gestuurd om te patrouilleren boven de Zwarte Zee.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2365026935

Bergen als in Zwitserland, maar uit eten en overnachten kost er bijna de helft minder

shutterstock_2653397521

Slapen met het raam open in de winter: goed idee of niet?

Condensatie op het raam, schimmel van natte, energie-efficiëntie kwesties

Slapen zonder verwarming? Zo voorkom je zwarte plekjes op de muur

Close-up verpleegkundige die vaccininjectie doet aan oudere vrouw.

Griepprik overslaan? Na griep is je hartinfarctrisico zes keer zo groot

Werknemer die met een doos spullen het gebouw verlaat.

Twee jaar gewerkt en ontslagen? Jij krijgt 3 maanden WW, een Kamerlid 2 jaar

Een oudere 60-jarige man zit aan tafel met een kop koffie en een krant in zijn handen.

Dit hebben alle geluksvogels met elkaar gemeen

Loading