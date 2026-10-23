Nieuw systeem wekt wrevel bij verkeersleiders Rijkswaterstaat

DEN HAAG (ANP) - Verkeersleiders van Rijkswaterstaat liggen overhoop met hun leiding over nieuwe software waarin de incidenten op de weg worden gedocumenteerd. Een woordvoerder laat, naar aanleiding van berichtgeving door het AD, weten dat "Rijkswaterstaat bekend is met de zorgen en aandachtspunten die door wegverkeersleiders zijn ingebracht".

Het systeem zou de veiligheid op de Nederlandse snelwegen bedreigen, omdat het "traag, onveilig en onwerkbaar" is. Het programma zorgt ervoor dat medewerkers van Rijkswaterstaat en hulpverleners minder snel ter plaatse zijn bij incidenten.

Rijkswaterstaat verwacht dat de meeste problemen verdwijnen met verbeteringen aan het systeem en gewenning van medewerkers aan de nieuwe werkwijze. "Uit het delen van de zorgen en aandachtspunten blijkt een grote betrokkenheid van de medewerkers. Rijkswaterstaat vindt het belangrijk dat medewerkers deze signalen blijven delen en neemt dergelijke zorgen serieus", aldus de woordvoerder.

Trager

De woordvoerder van de wegbeheerder bestrijdt in het AD de meeste kritiek en denkt niet dat de hulpdiensten trager ter plekke zijn. Ook zijn de software en het netwerk verbeterd en de meeste storingen opgelost. Ook ontkent hij dat het budget van het project, 169 miljoen, is overschreden tot 200 miljoen euro; er is zelfs 10 miljoen minder uitgegeven.

Verkeersleiders werken naar tevredenheid met het systeem dat de camera's en route-informatieborden op de snelwegen bedient. Maar ze vertellen aan het AD dat het systeem ongeschikt is voor documentatie van incidenten. De krant beschikt over interne mails waarin betrokkenen zware kritiek uitten na een week proefdraaien. Reden is volgens experts dat de basis van het systeem inmiddels vijftien jaar oud is.

Minister Vincent Karremans (Infrastructuur) denkt dat het even duurt voordat iedereen gewend is aan het nieuwe systeem, maar benadrukt dat dit niet mag afdoen aan de verkeersveiligheid. "Het nieuwe systeem moet structureel minstens zo veilig functioneren als het huidige systeem", laat hij via zijn woordvoerder weten. Hij zegt de invoering nauwgezet in de gaten te houden en indien nodig aanpassingen te willen zien.