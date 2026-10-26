Parlement Egypte keurt militaire steun aan Saudi-Arabië goed

CAÏRO (ANP/RTR/AFP) - Egypte kan Saudi-Arabië helpen verdedigen tegen aanvallen van de Houthi's in Jemen. Het Egyptische parlement heeft toestemming gegeven voor het sturen van militaire steun, melden parlementariërs en lokale media.

President Abdel Fattah al-Sisi had het parlement daar vorige week om gevraagd. Zijn land, dat beschikt over een van de grootste legers in de regio, kan daarmee een grotere rol krijgen bij het conflict tussen Saudi-Arabië en de Houthi's.

Die strijd laaide eerder dit jaar weer op. Saudi-Arabië geeft militaire steun aan de internationaal erkende regering van Jemen, die inmiddels een offensief uitvoert tegen de Houthi's. Dat conflict beperkt zich niet tot Jemen. De Houthi's beschieten ook doelen in buurland Saudi-Arabië.

Suezkanaal

Egypte heeft aanvallen van Iran of Iraanse bondgenoten op Golfstaten in het verleden veroordeeld, maar maakt nog geen deel uit van het defensiepact dat Saudi-Arabië sloot met Pakistan en Turkije. Wel zegt het land dat toetreding serieus wordt overwogen.

Onduidelijk is nog welke steun Egypte precies kan leveren. Sisi heeft al aangegeven dat het gaat om defensieve hulp en niet om een aanval op doelen in Jemen. "We hebben het over het verdedigen van het grondgebied en de grenzen van het koninkrijk", zei hij eerder tijdens een toespraak.

Saudi-Arabië en Egypte hebben al nauwe banden. Egypte heeft daarnaast ook een economisch belang bij het conflict. De door de Houthi's bedreigde zeestraat Bab al-Mandeb vormt een toegangspoort tot het Suezkanaal, dat voor de Egyptische economie erg belangrijk is.