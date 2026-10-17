ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Paus is terug in het Vaticaan na longoperatie

Samenleving
door anp
anp171026104 1
Volg ons op Google Nieuws
VATICAANSTAD (ANP/RTR) - Paus Leo is zaterdagmiddag teruggekeerd in het Vaticaan, na een operatie in het ziekenhuis waarbij een kwaadaardig knobbeltje in zijn long is verwijderd.
Bij het verlaten van het Gemelli-ziekenhuis werd de 71-jarige paus toegezwaaid en toegejuicht door een menigte die zich daar had verzameld. Hij liep op eigen kracht naar een wachtende auto die hem terugbracht naar Vaticaanstad. Hij sprak kort met de Oekraïense Varvara, een 13-jarig meisje dat in Rome een behandeling tegen kanker ondergaat.
Volgens zijn artsen verloopt het herstel van de paus goed. Door de diagnose longkanker ontstonden speculaties over zijn gezondheid, relatief kort na zijn aanstelling als paus, zeventien maanden geleden. Hij bleek de meest voorkomende vorm van longkanker te hebben. Ook de onderste kwab van zijn rechterlong is weggehaald.
In het ziekenhuis ging hij na de ingreep alweer vlot aan het werk. Zo riep hij deze week nog op tot een wapenstilstand tussen Oekraïne en Rusland.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 486218457

Met deze simpele truc komt je bestek weer als nieuw uit de vaatwasser

177301528 m normal none

Dit zijn de 'stille' kankers, zonder symptomen (en hoe je kanker tijdig ontdekt)

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

VVD wil nieuwe huizen weer aan het gas, maar voor jouw oude cv-ketel blijft de hybride warmtepomp in 2029 de norm

shutterstock_2702903247

De VVD wil de Lelylijn betalen van jouw pensioen

ff115a41-9d14-4d62-9402-34a781dc43f5

Dit zijn de gevaarlijkste landen ter wereld

550x534

Wat Japanse mannen met hun tepels doen om vrouwen te versieren

Loading