ProRail: extra geld geeft duidelijkheid over spooronderhoud

DEN HAAG (ANP) - ProRail kan de komende acht jaar meer noodzakelijke werkzaamheden aan het spoor uitvoeren dankzij 18 miljard euro aan extra investeringen in de Nederlandse infrastructuur. Dat laat de spoorwegbeheerder weten. Het kabinet maakte vrijdag bekend extra geld uit te trekken voor het onderhoud aan en de vernieuwing van onder meer wegen, bruggen, waterwerken en spoor.

Volgens ProRail-topvrouw Mirjam van Velthuizen biedt het geld ruimte voor dagelijks onderhoud, maar ook voor de vernieuwing van de hogesnelheidslijn, de aanleg van een nieuw beveiligingssysteem en maatregelen om zelfdoding op het spoor te voorkomen.

Door achterstallig onderhoud is veel infrastructuur verouderd. Dat leidde de afgelopen maanden vaak tot storingen en defecten. Het kabinet heeft infrastructurele projecten opnieuw beoordeeld en een groot aantal gepauzeerd om geld en capaciteit vrij te maken voor onderhoud en vernieuwing. Veiligheid en het behoud van bestaande infrastructuur krijgen daarbij voorrang.

Militair transport

Daarnaast bleek eerder deze maand dat de Nederlandse infrastructuur niet goed genoeg is ingericht op militair transport. ProRail zegt met het extra geld te kunnen beginnen aan noodzakelijke werkzaamheden om de infrastructuur weerbaarder te maken. Bij de herziening van de projecten heeft het kabinet volgens het spoorwegbedrijf onder meer gekeken naar veiligheid, bereikbaarheid en economische ontwikkeling. Ook defensie speelde daarbij een rol.

ProRail benadrukt dat ook na de komende acht jaar voldoende geld nodig is. Veel vernieuwingsprojecten vragen jaren aan voorbereiding en uitvoering. Daarom moet volgens Van Velthuizen tijdig duidelijk worden hoeveel geld na 2034 beschikbaar is.