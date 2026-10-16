Rond Utrecht minder treinen door tekort aan verkeersleiders

UTRECHT (ANP) - Op drie trajecten rondom Utrecht rijden sinds vrijdagmiddag 14.30 uur minder treinen door een tekort aan verkeersleiders, meldt ProRail. De spoorwegbeheerder verwacht dat dit nog tot in de loop van de avond gaat duren. In de reisinformatie van de NS wordt ongeveer 23.15 uur als verwachte eindtijd genoemd.

Het gaat om de trajecten tussen Amersfoort en Den Haag, Rotterdam en Utrecht en Bodegraven en Utrecht.

Volgens ProRail zijn er te weinig treinverkeersleiders beschikbaar door de herfstvakantie en veel zieken. "Het tekort kon niet opgelost worden door mensen die vrij zijn, ook omdat er een afscheidsbijeenkomst van collega's gaande is", aldus de spoorwegbeheerder in een verklaring. "We vinden dit ontzettend vervelend voor reizigers."

Minister Vincent Karremans (Infrastructuur) reageerde enigszins lacherig in het tv-programma Café Kockelmann. "Als het echt zo is, dan moeten we even een gesprekje met ProRail gaan voeren, denk ik", zei hij. Op de vraag of hij het acceptabel vond, zei Karremans: "Nee, dus niet".