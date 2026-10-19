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Ruim honderd arrestaties bij nieuwe onrust in Parijs

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP) - Bij nieuwe onrust in Parijs zijn zondag 108 arrestaties verricht, meldt de politie. In het eerste uur van de nacht van zondag op maandag kwamen daar negen aanhoudingen bij. De politie spreekt van "jongeren met opportunistische, criminele intenties" die winkels plunderen.
Na flinke rellen zaterdag waren zondag opnieuw veel mensen op de been in het centrum van de Franse hoofdstad. Al in de middag werd er, onder meer rond Place de la République, waar zaterdag protesten escaleerden, traangas ingezet.
Zaterdag werd in Frankrijk gedemonstreerd uit onvrede over hoge prijzen en de staat van het onderwijs. Dat liep in verschillende steden uit de hand. Door het hele land vonden 2400 arrestaties plaats. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken raakten bijna duizend politiemedewerkers gewond, van wie zeven ernstig.
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