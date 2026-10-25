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Stembussen in Brazilië twee uur langer open na klachten team Lula

Samenleving
door anp
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BRASILIA (ANP/RTR) - Het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat de stemtijd voor de beslissende ronde van de presidentsverkiezingen op zondag met twee uur wordt verlengd. Hiermee willigde het hof een verzoek in van het campagneteam van president Luiz Inácio 'Lula' da Silva.
Oorspronkelijk zouden de stembureaus om 17.00 uur lokale tijd (21.00 uur in Nederland) sluiten. Het campagneteam van Lula stelde dat de autoriteiten in diverse steden de toegang van kiezers tot het openbaar vervoer beperkten en dat dit in het nadeel van de linkse Lula was.
Lula neemt het zondag op tegen de radicaal-rechtse kandidaat Flávio Bolsonaro, die de eerste stemmingsronde met een kleine 2 procent verschil won.
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