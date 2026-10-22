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Tussen december en februari vonnis over claim vaccinatieschade

Samenleving
door anp
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LEEUWARDEN (ANP) - De rechtbank in Leeuwarden bepaalt op zijn vroegst op 9 december, maar mogelijk pas eind februari, of de Staat en enkele anderen mensen hebben misleid bij de vaccinatie tegen het coronavirus. Een coronasceptische club, Recht OpRecht, zegt dat dit is gebeurd en heeft daarom een bodemprocedure aangespannen. Die diende donderdag.
De zaak is niet alleen gericht tegen de Staat der Nederlanden, maar ook tegen onder anderen voormalig premier Mark Rutte, ex-ministers als Hugo de Jonge, Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra, Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, virologe Marion Koopmans, arts Diederik Gommers en infectioloog Jaap van Dissel. Ook topman Albert Bourla van vaccinfabrikant Pfizer en miljardair Bill Gates zijn gedaagd, omdat zij mensen zouden hebben opgeroepen om zich te laten vaccineren.
Recht OpRecht beweert dat de vaccinaties schadelijk zijn voor de gezondheid. De advocaat van de stichting sprak tijdens de zitting meerdere keren over een biowapen.
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