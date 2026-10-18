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Zeker 19 personen in kritieke toestand na brand op basis Canada

Samenleving
door anp
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WAINWRIGHT (ANP/RTR) - Bij de dodelijke brand op een militaire basis in de Canadese provincie Alberta zijn bijna veertig mensen gewond geraakt. Zeker negentien van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de staatspremier van Alberta, Danielle Smith, zondag. Eerder was al bekendgemaakt dat vier militairen zijn omgekomen bij de brand.
Zaterdag brak tijdens een training brand uit op een grasveld van Canadian Forces Base Wainwright. Vanwege de harde wind verspreidde het vuur zich razendsnel. Canadese media spraken eerder van een 'muur van vlammen' die daarbij ontstond. Tijdens het persmoment zondag zei generaal-majoor Rutland volgens omroep CBC dat het vuur zich in een tijd van "30 tot 60 seconden" een kilometer verplaatste.
Rutland erkende dat omwonenden explosies hebben gehoord tijdens de brand. Uit eerste onderzoek blijkt volgens hem dat er geen schade is aan de olie- en gasinfrastructuur op de basis. Ook wordt niet uitgegaan van inmenging van buitenaf. Er is een groot onderzoek gaande naar de oorzaak van de brand.
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