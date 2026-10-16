Zelensky na ontmoeting met Magyar: komen dichter tot elkaar

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Hongaarse premier Péter Magyar hebben een goed gesprek gehad, zei Zelensky vrijdag. "We komen dichter tot elkaar, wat erg belangrijk is", aldus de Oekraïner.

De twee regeringsleiders spraken elkaar vrijdag in de marge van de top van EU-regeringsleiders in Brussel. Volgens Magyar kwamen de twee tijdens hun gesprek overeen dat het in het belang is van beide landen om de politieke en economische betrekkingen te vernieuwen.

Magyar heeft Zelensky ook laten weten "dat Hongarije bereid is om met alle mogelijke diplomatieke middelen te helpen om een ​​staakt-het-vuren en duurzame vrede te bereiken", schrijft hij in een bericht op Facebook. Ook zei hij Zelensky te hebben verzekerd van volledige solidariteit over de "onmenselijke Russische agressie" tegen zijn land.

De Hongaarse premier heeft gezegd dat hij betere banden wil met Kyiv dan zijn voorganger Viktor Orbán. Orbán had juist nauwe banden met Rusland.