Tennisser Griekspoor met moeite langs jonge Duitser in Brussel

BRUSSEL (ANP) - Tallon Griekspoor heeft zich met veel moeite geplaatst voor de tweede ronde van het tennistoernooi van Brussel. De 30-jarige Nederlander won met 7-6 (3) 6-7 (5) 7-5 van de jonge Duitser Max Schönhaus, de nummer 302 van de wereld. Hij treft nu de Argentijn Mariano Navone.

Schönhaus (19), die met een wildcard was toegelaten tot het toernooi, kwam uitstekend voor de dag in België. Griekspoor, de mondiale nummer 60, maakte in een eerste set zonder breakpoints pas in de tiebreak het verschil. De Duitser trok de stand weer gelijk door de tiebreak van de tweede set te winnen.

Griekspoor werkte op 4-4 in de derde set nog twee breakpoints weg, waarna hij zelf met een love game op 6-5 toesloeg.

De Nederlander staat samen met Botic van de Zandschulp ook in de tweede ronde van het dubbelspel in Brussel. Van de Zandschulp, de nummer 7 van de plaatsingslijst, speelt dinsdag zijn eerste partij in het enkelspel tegen de Franse qualifier Clément Chidekh.