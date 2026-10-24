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Titelverdediger Van Veen vroeg uitgeschakeld op EK darts

Sport
door anp
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DORTMUND (ANP) - Titelverdediger Gian van Veen is al vroeg uitgeschakeld op het EK darts in Dortmund. In de achtste finales was de Engelsman Luke Woodhouse te sterk: 6-10. Vorig jaar pakte Van Veen op het EK zijn eerste hoofdprijs door de Engelsman Luke Humphries te verslaan in de finale.
Van Veen (24) is er dit jaar nog niet in geslaagd een tweede groot toernooi te winnen. Begin dit jaar haalde hij wel de finale van het WK, maar daarin was Luke Littler te sterk. Van Veen is de huidige nummer 2 van de wereld, Woodhouse staat achttiende.
Voormalig nummer 1 van de wereld Michael van Gerwen werd vrijdag al uitgeschakeld in de eerste ronde van het EK. Landgenoot Kevin Doets was te sterk. Doets verloor zaterdagavond vervolgens ook in de achtste finales, net als Jermaine Wattimena. Daardoor zijn alle Nederlanders uitgeschakeld in Dortmund.
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