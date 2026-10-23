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Turnster Visser elfde in meerkampfinale, goud Blakely

Sport
door anp
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ROTTERDAM (ANP) - Turnster Naomi Visser (25) is met een totaal van 52,866 punten elfde geworden in de meerkampfinale bij de WK in Rotterdam. Het goud ging naar de Amerikaanse Skye Blakely, die 55,733 punten bij elkaar turnde.
Daarmee bleef ze de Russische Ljoedmila Rosjtsjina voor (55,199). De Chinese He Qinqin greep met 55,032 het brons.
De als eerste geplaatste Kaylia Nemour uit Algerije eindigde nipt als vierde (54,998) na een grote misser op haar eerste toestel sprong.
Visser, die zich als achtste voor de finale had geplaatst, turnde een stabiele meerkamp zonder grote fouten. Zaterdag staat ze nog in de WK-brugfinale.
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