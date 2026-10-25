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Van 't Wout en Velzeboer halen medailles op shorttrack Vancouver

Sport
door anp
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VANCOUVER (ANP) - Shorttracker Jens van 't Wout heeft bij de eerste wedstrijd in de World Tour in Vancouver goud gewonnen op de 500 meter. Hij bleef de Canadees Maxime Laoun en de Turk Furkan Akar voor.
Van 't Wout is de olympisch kampioen op de 1000 en de 1500 meter en op de aflossing. Op de Spelen in Milaan veroverde hij brons op de 500 meter.
Xandra Velzeboer behaalde zilver op de 1000 meter. De Zuid-Koreaanse Minjeong Choi won goud en de Italiaanse Gloria Ioriatti haalde brons.
Velzeboer is de olympisch kampioene op de 500 en 1000 meter en de regerend wereldkampioene op de 500 meter.
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