Rechter in moordzaak Tob Cohen ging naar bed met verdachte ex-vrouw

De Nederlandse zakenman Tob Cohen is vermoord in Kenia. Dat staat vast. Maar zijn ex-vrouw, die verdacht wordt van medeplichtigheid, blijkt het bed te hebben gedeeld met de rechter. Uit liefde of om uit de gevangenis te blijven, dat is volgens de Telegraaf en Keniaanse media niet duidelijk. Maar ze deed in ieder geval alsof ze hem leuk vond.

„Hi schatje. Ik ben ingecheckt en nu begint het lange wachten tot ik kan boarden", stuurde Sarah naar de rechter. Die op zijn beurt antwoordde met 'zie je snel', gevolgd door emoticons van een kus en een hartje.

De zaak sleept voort, Sarah is op vrije voeten. De rechter, nu dit is uitgelekt niet meer

Op de foto Tob Cohen en Sarah