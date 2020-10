De koning is weer thuis

Ze probeerden het zo te doen dat niemand het merkte of kon fotograferen. Maar dat is niet gelukt. Een busje met daarin koning Willem-Alexander, koningin Maxima en hun dochters kwam gisteravond rond negen uur aan bij paleis Huis ten Bosch. Het koninklijk gezin is weer in het land, nadat ze hun vakantie in Griekenland afbraken. Dat deden ze nadat er ophef was ontstaan over de reis. Ze gingen niet terug, zo lieten ze weten, omdat ze het zelf ook wel raar vonden, maar omdat ze waren geschrokken van de ophef.

Ze reisden met een lijnvlucht van KLM. De andere passagiers van dat toestel ontdekten pas toen ze al weer in Amsterdam waren dat het koninklijk gezin aan boord was. Achteraf verklaart dat vermoedelijk de tien minuten vertraging bij vertrek: toen alle passagiers aan boord waren kwam het hoge gezelschap aan boord, zodat de andere passagiers dat niet zouden merken