Ferry Doedens heeft soms spijt van OnlyFans

Ferry Doedens heeft "soms wel, soms ook niet" spijt van het beginnen aan OnlyFans. Dat vertelt hij aan tafel bij de RTL 4-talkshow Beau. Daar vertelt hij over het nieuwe programma waarin hij te zien is, Socials, seks & centen. Daarin gaat Doedens op ontdekkingstocht in de wereld van erotische platforms.

"Dit is ook een vraag die ik mezelf heb gesteld tijdens het programma", antwoordt Doedens wanneer presentator Beau hem vraagt of hij wel eens spijt heeft van zijn werk op het platform. Op OnlyFans plaatst de acteur erotisch getinte foto's. Hij verdient er naar eigen zeggen "een leuke boterham" mee.

De acteur is begonnen met het account "uit paniek, vanuit geen financieel vooruitzicht". Nu vraagt hij zich wel af of het echt bij hem past. "Ik krijg er wel oprecht steeds meer lol in", zegt hij ook.

In de driedelige serie komen ook andere influencers voorbij die hebben gekozen om hun kiekjes op een vergelijkbaar of hetzelfde platform te delen achter een betaalmuur. Onder meer Levy van Wilgen, Kiki van Hees en Elise Siswet verschijnen in het programma. Ook de familie van de influencers komt aan bod. Met hen gaat Ferry in gesprek over wat zij ervan vinden dat de makers werken op erotische platforms. En of het werk naast inkomsten ook imagoschade oplevert.

Socials, seks & centen is vanaf 26 april te zien op NPO 3.