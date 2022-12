Olcay Gulsen heeft thuis niks te vertellen

Olcay Gulsen (42) lijkt naar eigen zeggen dominant, maar heeft thuis 'niks te vertellen'. De presentatrice vertelt in 'Isola di Beau' dat haar vriend Ruud de Wild (53) de broek aan heeft in huis. "Ik mag niet eens mijn eigen afwasautomaat inruimen", zegt Olcay, die sinds 2019 een relatie heeft met de radio-dj. "Ik mag van Ruud niet in de buurt komen, omdat ik het volgens hem niet kan."

"Hij heeft er een hele strakke inrichting voor en is daar wel tien minuten mee bezig. Ik donder het er zo in, met een beetje geluk kan er nog een wasblokje bij. Als hij het doet en je maakt het open lijkt het net een winkeltje. Waarom moet dit?"

Olcay mag wel de reisjes van het stel boeken. "Ruud is niet goed in hotels boeken. Hij betaalt veel te veel en dan kom je binnen en is het vergane glorie." Dus voor een tripje naar Italië had Olcay alle hotels geboekt. "Ik had opgeschept over de onwijs fantastische plekken die ik had geboekt. Ik dacht dat ik een mooi resort had gevonden, bleek het een swingersparadijs te zijn."