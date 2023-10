Playboy ontslaat model Mia Khalifa na Hamas-steunbetuiging

Het Amerikaanse tijdschrift Playboy heeft per direct de samenwerking beëindigd met voormalig pornomodel Mia Khalifa. Het blad heeft hiertoe besloten na haar steunbetuiging aan de Palestijns militante beweging Hamas. Dat schrijft het blootblad dinsdag in een e-mail aan abonnees.

"Mia heeft walgelijke en verwerpelijke uitspraken gedaan over de aanvallen van Hamas op Israël en dus het vermoorden van onschuldige volwassenen en kinderen", schrijft het tijdschrift dat in 2022 met haar een samenwerking aanging. Ook schrijft het blad dat het "vrijheid van meningsuiting en het voeren van constructieve politieke debatten aanmoedigt", maar dat er een "zero-tolerancebeleid" wordt gehanteerd wanneer het gaat om het zaaien van haat.

De 30-jarige Khalifa, een Amerikaanse met Libanese wortels, reageerde op X (voorheen Twitter) op onder meer beelden van de verrassingsaanval van Hamas van afgelopen zaterdag. Hamas-schutters hadden hun telefoons moeten kantelen om de executies "horizontaal te filmen", om ze zo duidelijker in beeld te brengen.

Doodsbedreiging IS

Ook viel de Playboy over een bericht, eveneens gedeeld op X, waarin Khalifa het had over degenen die zich niet achter de Palestijnse zaak scharen. "Als je naar de situatie in Palestina kunt kijken en niet aan de kant van de Palestijnen staat, dan begeef je je aan de verkeerde kant van apartheid en de geschiedenis zal dat op den duur aantonen."

Khalifa begon in 2014 haar korte carrière in de Amerikaanse porno-industrie. Het model raakte in opspraak na scènes waarin ze een hoofddoek droeg. Na doodsbedreigingen van onder meer terreurorganisatie IS besloot ze te stoppen.