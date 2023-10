Talpa-baas wil met joodse organisaties in gesprek over Derksen

Frans Klein, de directeur televisie bij Talpa, staat open voor een gesprek met maatschappelijke organisaties over de uitspraken van Johan Derksen in Vandaag Inside over de aanval van Hamas op Israël. Dat heeft een woordvoerder van Talpa woensdag aan het ANP laten weten. Ronny Naftaniel, de oud-directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) had woensdag een brief aan Klein gestuurd waarin hij Talpa vroeg afstand te doen van de uitspraken van Derksen. "We gaan graag in gesprek met maatschappelijke organisaties, ook over dit onderwerp", aldus de woordvoerder van Talpa. Het mediabedrijf beklemtoont echter zelf het verzoek van Naftaniel nog niet te hebben gezien. Of de kwestie met Derksen is besproken, wil Talpa niet zeggen: "Wij delen niet met de buitenwereld hoe we dit soort zaken intern bespreken." Afgelopen weekend werd Israël aangevallen door Hamas, waarna Israël de Gazastrook uitvoerig heeft beschoten. Aan beide kanten zijn inmiddels meer dan duizend doden gevallen. Derksen zei maandag in de talkshow "dat de Joden er wel een beetje om gevraagd hebben, want die Palestijnen zijn echt als honden behandeld." In de uitzending van dinsdag gaf Derksen aan dat hij beter "Israëlische regering" had kunnen zeggen in plaats van "Joden", wat volgens hem generaliserend is. Verder staat Derksen "volledig" achter wat hij heeft gezegd. Antisemitisch Dit is wat betreft Naftaniel en zijn opvolger Naomi Mestrum, de huidige directeur van het CIDI, niet voldoende. Volgens Naftaniel zijn "opmerkingen dat de Joden schuldig zijn aan hun eigen ellende diep ingesleten" in "het antisemitisch gedachtegoed". Hij vraagt Talpa nadrukkelijk als bedrijf afstand te nemen van de opmerkingen en Derksen voortaan "uitsluitend aan het woord te laten over sport, waar hij wel verstand van schijnt te hebben". Ook de huidige CIDI-directeur Mestrum sluit zich aan bij deze oproep. "Het is pijnlijk en verwerpelijk als in een programma dat zo breed bekeken wordt zonder scrupules de link wordt gelegd tussen de problemen in Israël en alle Joden in het algemeen", aldus Mestrum. "Zijn morele kompas is volledig kapot. Dit soort opmerkingen, ook als ze later worden genuanceerd, roepen haat op en voeden antisemitisme. We moeten ver weg van de polarisering van dit probleem. En deze op z'n gunstigst onhandige en in het ergste geval walgelijke opmerking van Derksen draagt daar niet aan bij."