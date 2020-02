Wereldberoemde pianiste in tranen: verhuizers laten concertvleugel van bijna 2 ton vallen

De Canadese Angela Hewitt heeft ‘haar beste vriend’ verloren. Verhuizers hebben bijna twee weken geleden haar peperdure concertvleugel kapot laten vallen.

De in Italië woonachtige Hewitt wordt beschouwd als een van ‘s werelds beroemdste klassieke pianisten. Al haar Europese concertopnames sinds 2003 deed ze op haar Fazioli F278. Het was de enige vleugel op aarde met vier pedalen.

Twee weken geleden kwamen de verhuizers haar opnamestudio binnen om haar te vertellen dat ze de piano hadden laten vallen. Er was van alles kapot aan het 180.000 euro kostende instrument. De gevierde pianiste is er kapot van.

“Het gebeurde tien dagen geleden en het was zo’n schok dat ik het niet meteen met de wereld kon delen,” schrijft ze bedroefd op Facebook. “Ik hield van deze piano. Hij was mijn beste vriend, beste kameraad. Ik was dol op hoe hij voelde als ik aan het opnemen was. Hij bood me de mogelijkheid om alles te doen wat ik wilde.”

Ze is nu in overleg met haar verzekering en wil zo snel mogelijk een nieuwe Fazioli.