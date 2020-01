Millennials eten het vaakst buiten de deur: dit geven ze gemiddeld uit

De omzet van eetgelegenheden is afgelopen jaar met 4 procent gestegen. Dat is grotendeels toe te schrijven aan de horeca-minnende millennial. Veel vaker dan de oudere generaties zijn twintigers en dertigers in eetcafés en restaurants te vinden. Hoeveel ze er aan uitgeven? Gemiddeld 1.512 euro per jaar.

Dat becijferde het FoodService Instituut Nederland (FSIN). Generatie X, geboren tussen 1960 en 1981, spendeerde gemiddeld 1.239 euro aan eetgelegenheden. Het verschil met babyboomers is enorm. Zij gaven in 2019 maar 436 euro uit in restaurants.

De directeur van het FSIN, Jan-Willem Grievink, verklaart dat het te maken heeft met een leefstijlverschil. Voor de jongste generaties is het de normaalste zaak van de wereld om buiten de deur te eten. Ouderen zijn daar minder mee opgegroeid.