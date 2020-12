‘Nederland en Scandinavische landen komen beste uit coronacrisis’

Nederland en de Scandinavische landen staan er het best voor om sterk uit de coronacrisis te komen. Dat stelt het World Economic Forum (WEF) in zijn jaarlijkse rapport over het concurrentievermogen van landen. Vanwege de coronapandemie en -crisis werd in het onderzoek dit jaar gekeken hoe goed landen in staat zijn te herstellen van de crisis.

Landen die daar goed in zijn hebben verschillende eigenschappen zoals een geavanceerde digitale economie, een robuust economisch vangnet en een sterk financieel systeem. Ook landen die de gezondheidszorg en sociaal beleid goed kunnen plannen en landen die ervaring hebben met voorgaande epidemieën zoals SARS staan er beter voor om goed uit de coronacrisis tevoorschijn te komen. Nederland staat bij vrijwel alle kenmerken relatief hoog.

Voor een langdurige economische groei is een transformatie naar een duurzamere en inclusievere economie nodig. Daarbij moet op digitalisering en omscholing worden ingezet en zijn groene investeringen noodzakelijk. Ook sterke publieke instanties en goed mededingingsbeleid zijn essentieel.

Finland scoort daarbij het hoogst, gevolgd door Zweden en Denemarken. Nederland staat vierde, boven China dat vooral profiteert van de grote arbeidsparticipatie van vrouwen en mededingingsbeleid. Nieuw-Zeeland, België, Duitsland, Frankrijk en Israël vervolmaken de top 10.