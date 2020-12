Heineken-topman: ‘Komende zomer is crisis achter de rug’

De topman van Heineken, Dolf van den Brink verwacht dat de gevolgen van de coronacrisis komende zomer achter de rug zijn. Dan wordt het leven weer normaal. Dat zegt de begin dit jaar aangetreden ceo in een interview met de Telegraaf . Hij baseert zijn optimisme op de manier waarop in China na alle coronanarigheid het leven weer op gang is gekomen: ‘We zijn nou eenmaal sociale dieren. We willen samen een biertje drinken in de kroeg en een maaltijd eten in een restaurant.’

Ook de zich aandienende vaccins zullen helpen bij een spoedig herstel. ‘We zijn absoluut optimistisch dat als het vaccin op grote schaal beschikbaar komt, we uit deze crisis komen. De business gaat weer opveren, maar dat gaat nog wel even duren. We zijn optimistisch over de middellange termijn. Waar we op dit moment vanuit gaan is dat ergens in het tweede, begin derde kwartaal het vaccin dermate is opgeschaald dat we dan weer naar een genormaliseerde situatie kunnen.’

Toch denkt van den Brink dat ‘in Europa naar schatting 10% tot 15% van de horeca het risico loopt om blijvend failliet te gaan.