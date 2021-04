Van alle afspraken van ministers is een derde met 17 grote bedrijven

Hoe verweven politiek en bedrijfsleven zijn, blijkt wel uit nieuw onderzoek van de ngo Open State Foundation. Slechts zeventien grote bedrijven, denk aan Ahold, KLM, Facebook en KPN, bezetten een derde van de agenda van de Nederlandse bewindslieden. Daarover schrijft NRC.

Bijna de helft van alle afspraken is met bedrijven, minder dan 8 procent met ngo's. Het gaat om alle afspraken die ministeries noteerden in de online agenda tussen november 2017 en november vorig jaar. Volgens oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem, tegenwoordig voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, zijn er in werkelijkheid waarschijnlijk nog meer afspraken met het bedrijfsleven.

De verschillen tussen ministeries zijn groot. Waar het ministerie van Onderwijs 161 contacten rapporteerde, blijft dat aantal bij Landbouw steken op twaalf. Volgens Dijsselbloem klopt dat aantal niet. "LNV wordt platgelopen door de lobby van land- en tuinbouworganisaties, de agro-industrie en de groene lobby”, zegt hij in het onderzoek.

De oud-minister is ook erg kritisch over de bewindslieden die overstappen naar het bedrijfsleven en dan gaan lobbyen in Den Haag. Bekend voorbeeld is voormalig Financiënminister Gerrit Zalm die overstapte naar DSB en toen naar ABN Amro. "Dan heb je zelfs geen lobbyvereniging meer nodig, deze ex-ministers zijn dan bijna je lobbyist”, besluit Dijsselbloem.