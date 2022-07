Komen de Amerikanen ons redden? In Texas wordt hard naar gas geboord

Europa is er nog lang niet gerust op dat het de winter doorkomt zonder Russisch gas. Gelukkig springt Amerika bij. De VS is hard bezig om de gasproductie te verhogen. Met bestemming Europa. Maar makkelijk is dat niet.

RTL Nieuws was in Madisonville, Texas, waar buizen heel erg diep de grond ingaan om nieuw aardgas te vinden. Dat gas gaan de Amerikanen vloeibaar maken en naar Rotterdam verschepen.

Een bestaand gasveld op 3 kilometer diepte wordt nieuw leven ingeblazen. Doordat fossiele brandstoffen zo duur zijn geworden, is gas uit Texas weer rendabel. Eigenaar van het gasveld George Cammon vertelt aan Erik Mouthaan: "Olie was 50 dollar per vat, nu is het dubbel zoveel waard. Dat maakt een groot verschil." Er valt dus weer geld te verdienen aan gas. "Veel geld", aldus Cammon.

Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Ook in Amerika is een groot tekort aan materiaal en mensen, legt Henk Jelsma uit, die in Texas voor de boortechniek zorgt. Materialen zijn 60 procent duurder geworden vergeleken met voor de pandemie. En ook mensen zijn moeilijk te vinden. "De meesten zijn door de pandemie zo gewend om thuis te blijven. Die willen nergens heen", zegt Jelsma.

Er zijn ook andere problemen. Jarenlang is de olie- en gasproductie in de VS afgeschaald. Nu de boel weer opstarten gaat niet zo snel. Ook is er in de havens te weinig capaciteit om het gas vloeibaar te maken.

Maar Biden heeft beloofd dat hij Europa gaat helpen en dus wordt alles op alles gezet om die belofte waar te maken.