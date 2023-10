Bedrijfsleven: kijk goed naar gevolgen einde fossiele subsidies

Nederland moet een einde maken aan fossiele subsidies, maar daarbij wel goed in de gaten houden wat de gevolgen zijn van verschillende ingrepen. Zo hebben ondernemers nog niet altijd alternatieven voor gas of olie voorhanden, waarschuwt werkgeversorganisatie VNO-NCW. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunde dinsdag een motie waarin het kabinet wordt gevraagd scenario's op te stellen voor het afbouwen van fossiele subsidies.

"VNO-NCW vindt ook dat fossiele subsidies moeten worden afgebouwd; hiervoor is door het vorige kabinet al veel werk verricht. Belangrijk is wel om dat op een verstandige manier te doen", schrijft de lobbyorganisatie voor het Nederlandse bedrijfsleven over het voorstel van GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren.

VNO-NCW vindt het ook belangrijk dat Nederland het afschaffen van subsidies Europees afstemt. Dat moet oneerlijke concurrentie tegengaan en voorkomen dat bedrijven verhuizen om elders door te gaan met CO2 uitstoten. VNO-NCW is verder tevreden dat de motie ook vraagt om aandacht voor de gevolgen voor kwetsbare mensen en bedrijven van het afschaffen van fossiele subsidies.