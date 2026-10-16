AEX eindigt beursweek met nieuw slotrecord

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is vrijdag op een slotrecord geëindigd. De hoofdindex sloot 0,9 procent hoger op 1142,88 punten en verbeterde daarmee het vorige slotrecord van woensdag, toen de graadmeter nog op 1137,09 punten sloot. Het algehele sentiment op de beurs was vlak voor het weekend positief na een turbulente week, waarbij aandelen gerelateerd aan AI en in de technologiesector eerst werden verkocht, maar later weer deels in trek waren.

Ook de andere Europese beurzen sloten de week positief af. In Frankfurt steeg de hoofdindex met 1 procent en ook Londen en Parijs noteerden plussen tot 0,4 procent. De MidKap, voor middelgrote fondsen in Nederland, steeg 1,2 procent.

ASML steeg 0,9 procent. De Veldhovense chipmachinemaker noteerde een dag eerder nog verlies, maar toonde herstel na geruststellende opmerkingen van Nvidia-topman Jensen Huang. De baas van de grootste verkoper van AI-chips ter wereld wees zorgen over financieringsproblemen bij datacenterbedrijf Coreweave van de hand.

Nederlandse banken

Branchegenoten Besi en ASMI bleven nog wel achter met minnen van 4,8 procent en 1,7 procent. Daarmee behoorden zij tot de zeldzame dalers op het Damrak.

ING en ABN AMRO behoorden tot de grootste stijgers van de AEX, met plussen van ruim 1,5 en 1,9 procent. De twee Nederlandse banken werden door de Amerikaanse investeringsbank Keefe, Bruyette & Woods op de kooplijst gezet. Universal Music Group was de grootste stijger bij de hoofdfondsen met een plus van 4,3 procent.

Cyberbeveiligingsincident Albert Heijn

Ahold Delhaize won 0,4 procent. In winkels van Albert Heijn waren vrijdagochtend op verschillende plaatsen nog lege schappen te zien door het cyberbeveiligingsincident bij de supermarktketen, maar het bedrijf liet weten dat de bevoorrading weer op gang is gekomen. Vooralsnog heeft de supermarktketen nog niet bekendgemaakt wat er precies is gebeurd.

De MidKap werd gestuwd door sterke stijgingen bij defensiebedrijven CSG en Theon. Die stegen respectievelijk met 5 procent en 1,9 procent. Koninklijke BAM Groep (plus 2,6 procent) en Koninklijke Heijmans (plus 3,3) wonnen op de dag dat het kabinet 18 miljard euro extra uittrekt voor onderhoud en vernieuwing van wegen, bruggen, spoor en waterwerken.

Bij de kleine fondsen was Ferrari Group de grootste stijger met een plus van 1,7 procent. Fastned noteerde een verlies van 5,3 procent en was bij de kleine fondsen de grootste daler.