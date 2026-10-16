De telefoon gaat en een agent zegt dat er in je wijk is ingebroken. Daarom komt er zo iemand langs om je hang- en sluitwerk te controleren. Dat klinkt behulpzaam, maar het is een van de trucs waarmee nepagenten deze week bij mensen binnenkwamen. Een rechtszaak laat nu zien hoe zo'n bende werkt, en hoe vaak het lukt.

Het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland eiste dinsdag zes jaar cel tegen een 23-jarige man uit Nieuwegein. Volgens het OM probeerde hij binnen een criminele organisatie 38 keer via een nepagent een woning binnen te komen. Volgens de NOS lukte het de groep in 26 gevallen om sieraden, contant geld en bankpassen mee te nemen. In de andere 12 zaken bleef het bij een poging.

De beller weet al wat er in huis ligt

Volgens het OM belde de verdachte zelf met de slachtoffers. Daarna zette hun adressen in chatgroepen en gaf hij de nepagenten instructies. Die hoorden van hem welke spullen er in huis zouden liggen en wat ze moesten meenemen. Volgens de officier van justitie kregen ze ook namen en politienummers mee.

Een van zijn tips was volgens het OM de opdracht om "zogenaamd hang- en sluitwerk in woningen te controleren". RTV Utrecht meldt dat hij via Snapchat communiceerde. De zaak begon in Friesland, maar de groep was in het hele land actief: op de tenlastelegging staan ook zaken uit Zeeland, Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant, Drenthe, Limburg en Overijssel.

De feiten speelden tussen september 2024 en juli 2025. De man werd in de zomer van 2025 opgepakt en ontkent het grootste deel. Het OM eist ook dat hij ruim 100.000 euro schade terugbetaalt. Andere leden van de groep zijn al veroordeeld. De rechtbank in Leeuwarden doet op 30 november uitspraak.

Wie belt, heeft het verhaal al klaar. Wie aanbelt, weet al wat hij komt halen.

Dezelfde smoes, deze week in Voorschoten

Dat de truc nog steeds wordt gebruikt, bleek op zondag 11 oktober in Voorschoten. Volgens de politie werd een bewoonster gebeld door iemand die zich voordeed als agent. Hij vertelde over een inbraak in de wijk en zei dat er iemand langs zou komen om het hang- en sluitwerk te controleren. Kort na het gesprek ging de bel.

De vrouw vertrouwde het niet en keek eerst uit het raam. Toen ze een verdacht persoon zag, belde ze de politie. Agenten vonden op een parkeerstrook in de buurt een auto met twee mannen, van wie er een voldeed aan haar signalement. Volgens Omroep West zijn de aangehouden mannen 27 en 38 jaar oud en komen ze uit Rotterdam en Schiedam.

Drie smoezen, één doel

Het verhaal aan de telefoon verschilt, maar het eindigt steeds met iemand aan je deur. Deze varianten kwamen de afgelopen weken langs:

Spullen ophalen. Je naam zou op een lijst van inbrekers staan, dus je waardevolle spullen moeten 'veilig' worden gesteld. Hoe dat script werkt, lees je in ons stuk 'Belt de 'Rijksrecherche' over inbrekers in je buurt? Dan staat er daarna iemand voor je deur om je spullen op te halen'.

Je naam zou op een lijst van inbrekers staan, dus je waardevolle spullen moeten 'veilig' worden gesteld. Hoe dat script werkt, lees je in ons stuk 'Belt de 'Rijksrecherche' over inbrekers in je buurt? Dan staat er daarna iemand voor je deur om je spullen op te halen'. Sloten controleren. Na een 'inbraak in de wijk' komt iemand je hang- en sluitwerk nakijken. Zo ging het in Voorschoten, en het OM noemt het als vaste tip binnen de Nieuwegeinse bende.

Na een 'inbraak in de wijk' komt iemand je hang- en sluitwerk nakijken. Zo ging het in Voorschoten, en het OM noemt het als vaste tip binnen de Nieuwegeinse bende. Sloten controleren én sieraden fotograferen. In Haaksbergen werden op 5 oktober oudere bewoners op hun vaste lijn gebeld. Volgens Haaksbergen in Beeld zou de politie langskomen om de sloten te controleren en foto's te maken van de sieraden. Een 86-jarige man gaf sieraden ter waarde van 6000 euro mee.

Een slotcontrole is de sleutel waarmee ze binnenkomen.

Een naam en een nummer bewijzen niets

Noemt de beller een naam en een dienstnummer, dan voelt dat officieel. Toch zegt het niets. In de Nieuwegeinse zaak kregen de nepagenten volgens het OM juist namen en politienummers mee, zodat hun verhaal klopte met wat de beller had gezegd. In Bergambacht gebruikte een oplichter begin oktober volgens RTV Midden Holland een verzonnen naam.

Het probleem is dat je alles wat je zou kunnen controleren van de beller zelf krijgt. Een naam aan de telefoon die overeenkomt met de naam aan de deur bewijst alleen dat beiden bij hetzelfde team horen.

Wat je nu kunt doen