AEX-index begint met verlies door AI-zorgen

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is dinsdag met verlies begonnen. Beleggers bleven voorzichtig door de aanhoudende zorgen over de winstgevendheid van de sterk in waarde gestegen AI-gerelateerde bedrijven. Op de markten wordt dan ook in spanning uitgekeken naar de kwartaalresultaten van de grote techbedrijven, die deze week op het programma staan.

Woensdag komen onder meer Facebook-moederbedrijf Meta Platforms, techconcern IBM en de elektrische autofabrikant Tesla met cijfers. Daarbij wordt er vooral op gelet of de grote investeringen in kunstmatige intelligentie geld beginnen op te leveren.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 1136,94 punten door verliezen in de chipsector. De MidKap daalde 0,6 procent tot 1050,62 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,4 procent.