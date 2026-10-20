ACM akkoord met overname Viaplay Nederland door Videoland

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft toestemming voor de overname van Viaplay Nederland door Videoland, onderdeel van DPG Media. De concurrentietoezichthouder verwacht geen nadelige gevolgen van de overname voor de kijker, de inkoop van sportrechten en de verkoop van advertentieruimte. Na de overname lijkt er voldoende concurrentie over te blijven.

In de zomer werd bekend dat streamingdienst Videoland verdergaat met de sportrechten en programmering van Viaplay Nederland. Het gaat om uitzendrechten voor sportwedstrijden in Nederland, waaronder Formule 1, Premier League-voetbal, darts, hockey en andere sportwedstrijden. Met die uitbreiding van de portefeuille van Videoland is een bedrag van 142 miljoen euro gemoeid.

De ACM wijst erop dat de betrokken licenties een tijdelijke looptijd hebben. Ze zullen, na afloop daarvan, door de eigenaren van deze sportrechten opnieuw op de markt worden gebracht. De huidige licentie van Viaplay Nederland om Formule 1 uit te zenden, loopt bijvoorbeeld in 2029 af.