AEX-index opent iets hoger, Randstad uitblinker na cijfers

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag iets hoger geopend. De chipfondsen stonden bij de stijgers na de koersdalingen op dinsdag. Verder kwamen verfproducent AkzoNobel, uitzendconcern Randstad en fitnessketen Basic-Fit met kwartaalcijfers op het Damrak. Randstad was daarop een uitblinker in de MidKap.

Randstad klom 11,8 procent bij de middelgrote fondsen. Het bedrijf liet na een sterke eerste jaarhelft ook in het derde kwartaal groei zien. Volgens topman Sander van 't Noordende groeit Randstad inmiddels weer in driekwart van de markten waarin het actief is, waaronder de Verenigde Staten, Italië, Spanje en Nederland. Randstad had langere tijd te maken met zwakke marktomstandigheden, maar dit jaar keerde het tij.

De AEX noteerde in de vroege handel 0,1 procent hoger op 1134,23 punten na de daling een dag eerder. De chipfondsen Besi, ASML en ASMI klommen tot 2,2 procent. Techinvesteerder Prosus was de grootste daler in de AEX met een min van 3 procent.