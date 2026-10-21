Een usb-kabel van €4,95 met €3,80 verzendkosten uit China kost vanaf
1 november €16,64. Begin dit jaar was dat €10,59. Er komt een Europese
afhandelingsvergoeding van €2 bij, per soort product in je pakket.
Bedrijven die de douaneaangifte doen, betalen die vergoeding vanaf 1
november, meldt de Douane
.
Het gaat om pakketjes die je online
bestelt bij winkels buiten de
Europese Unie, zoals Temu, Shein en AliExpress. De €2 komt bovenop de
heffing van €3 die sinds 1 juli geldt, na het
einde van de vrijstelling voor goedkope pakketjes
.
Drie soorten producten
kosten je ruim €18
De Douane rekent per soort product. Vijf dezelfde T-shirts tellen
volgens de Consumentenbond
als één soort, een T-shirt en een horloge als twee. Over de heffing en
de vergoeding gaat 21 procent btw.
|Bestelling
|Extra kosten sinds 1 juli
|Extra kosten vanaf 1 november
|1 soort product (bijvoorbeeld vijf usb-kabels)
|€3,63
|€6,05
|3 soorten (broek, trui en schoenen)
|€10,89
|€18,15
|5 soorten
|€18,15
|€30,25
|Vijf usb-kabels in vijf losse bestellingen
|€18,15
|€30,25
De bedragen zijn inclusief btw en gaan uit van een platform dat de
kosten volledig aan jou doorberekent.
Bedrijven betalen de heffing, maar de NOS verwacht dat ze die
grotendeels doorberekenen. De Consumentenbond vindt dat de kosten bij de
importeur horen. Een webwinkel mag ze in de prijs verwerken, zolang je
de totaalprijs ziet voordat je bestelt.
“Bedrijven die douaneaangifte doen voor e-commercezendingen, betalen vanaf 1 november 2026 een Europese afhandelingsvergoeding (handling fee) van € 2.”
Nog altijd te veel
pakketjes voor de Douane
De heffing van €3 had effect. Sinds de zomer is de stroom pakketjes
van buiten de EU met ongeveer 75 procent gedaald, meldde de NOS
in september. Staatssecretaris Eelco Eerenberg (Fiscaliteit) vindt het
aantal nog steeds te groot.
De €2 moet volgens de NOS de kosten van de controles dekken, ook die
van extra personeel. Steekproeven lieten zien dat veel producten van
buitenlandse webwinkels niet aan de Europese regels voldoen. Vanaf 1
november moeten bedrijven daarom ook meer productgegevens meesturen,
zodat de Douane onveilige spullen sneller vindt.
In cijfers
- €3 invoerrecht per soort product sinds 1 juli 2026, tot 1 juli 2028
(Consumentenbond)
- €2 afhandelingsvergoeding per soort product vanaf 1 november 2026
(Douane)
- ruim 1,7 miljoen losse pakketjes per dag van buiten de EU in 2025
(NOS)
- ongeveer 75 procent minder pakketjes sinds de heffing van €3
(NOS)
Ook boven €150
en bij terugsturen betaal je mee
De heffing van €3 geldt alleen voor bestellingen tot €150. Daarboven
betaalde je al het gewone invoerrecht, dat per product verschilt. De
nieuwe €2 hangt niet af van de waarde van je bestelling, meldt
vakplatform Taxlive
.
Een jas van €180 uit China wordt daardoor €2,42 duurder, bovenop het
invoerrecht en de btw.
Stuur je iets terug, dan krijg je de €2 niet terug. In de richtlijnen
van de Europese Commissie staat dat de vergoeding niet wordt
terugbetaald.
Voordat je op bestellen
drukt
- Bundel dezelfde producten. Vijf dezelfde kabels in
één bestelling kosten €6,05 aan douane, in vijf losse bestellingen
€30,25.
- Vergelijk met een Europese webwinkel. Daar betaal
je geen invoerrecht en geen afhandelingsvergoeding. Bij een product van
een paar euro maakt €6,05 vaak het verschil.
- Check de totaalprijs. Die moet je zien voordat je
betaalt, inclusief douanekosten.
- Krijg je toch een extra rekening aan de deur of
achteraf? Maak screenshots van je bestelling, de prijs en de
rekening, en vraag de verkoper of het platform om uitleg. Zo adviseert
de Consumentenbond.
- Reken op kosten van de bezorger. Een pakketdienst
kan eigen inklaringskosten rekenen, los van de €2. Hoe hoog dat oploopt,
zie je in wat
een T-shirt van twaalf euro sinds juli echt kost.
Meer weten?