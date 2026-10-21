Een usb-kabel van €4,95 met €3,80 verzendkosten uit China kost vanaf 1 november €16,64. Begin dit jaar was dat €10,59. Er komt een Europese afhandelingsvergoeding van €2 bij, per soort product in je pakket.

Drie soorten producten kosten je ruim €18

De Douane rekent per soort product. Vijf dezelfde T-shirts tellen volgens de Consumentenbond als één soort, een T-shirt en een horloge als twee. Over de heffing en de vergoeding gaat 21 procent btw.

Bestelling Extra kosten sinds 1 juli Extra kosten vanaf 1 november 1 soort product (bijvoorbeeld vijf usb-kabels) €3,63 €6,05 3 soorten (broek, trui en schoenen) €10,89 €18,15 5 soorten €18,15 €30,25 Vijf usb-kabels in vijf losse bestellingen €18,15 €30,25

De bedragen zijn inclusief btw en gaan uit van een platform dat de kosten volledig aan jou doorberekent.

Bedrijven betalen de heffing, maar de NOS verwacht dat ze die grotendeels doorberekenen. De Consumentenbond vindt dat de kosten bij de importeur horen. Een webwinkel mag ze in de prijs verwerken, zolang je de totaalprijs ziet voordat je bestelt.

“Bedrijven die douaneaangifte doen voor e-commercezendingen, betalen vanaf 1 november 2026 een Europese afhandelingsvergoeding (handling fee) van € 2.”

Nog altijd te veel pakketjes voor de Douane

De heffing van €3 had effect. Sinds de zomer is de stroom pakketjes van buiten de EU met ongeveer 75 procent gedaald, meldde de NOS in september. Staatssecretaris Eelco Eerenberg (Fiscaliteit) vindt het aantal nog steeds te groot.

De €2 moet volgens de NOS de kosten van de controles dekken, ook die van extra personeel. Steekproeven lieten zien dat veel producten van buitenlandse webwinkels niet aan de Europese regels voldoen. Vanaf 1 november moeten bedrijven daarom ook meer productgegevens meesturen, zodat de Douane onveilige spullen sneller vindt.

In cijfers

€3 invoerrecht per soort product sinds 1 juli 2026, tot 1 juli 2028 (Consumentenbond)

€2 afhandelingsvergoeding per soort product vanaf 1 november 2026 (Douane)

ruim 1,7 miljoen losse pakketjes per dag van buiten de EU in 2025 (NOS)

ongeveer 75 procent minder pakketjes sinds de heffing van €3 (NOS)

Ook boven €150 en bij terugsturen betaal je mee

De heffing van €3 geldt alleen voor bestellingen tot €150. Daarboven betaalde je al het gewone invoerrecht, dat per product verschilt. De nieuwe €2 hangt niet af van de waarde van je bestelling, meldt vakplatform Taxlive . Een jas van €180 uit China wordt daardoor €2,42 duurder, bovenop het invoerrecht en de btw.

Stuur je iets terug, dan krijg je de €2 niet terug. In de richtlijnen van de Europese Commissie staat dat de vergoeding niet wordt terugbetaald.

Voordat je op bestellen drukt

Bundel dezelfde producten. Vijf dezelfde kabels in één bestelling kosten €6,05 aan douane, in vijf losse bestellingen €30,25.

Vijf dezelfde kabels in één bestelling kosten €6,05 aan douane, in vijf losse bestellingen €30,25. Vergelijk met een Europese webwinkel. Daar betaal je geen invoerrecht en geen afhandelingsvergoeding. Bij een product van een paar euro maakt €6,05 vaak het verschil.

Daar betaal je geen invoerrecht en geen afhandelingsvergoeding. Bij een product van een paar euro maakt €6,05 vaak het verschil. Check de totaalprijs. Die moet je zien voordat je betaalt, inclusief douanekosten.

Die moet je zien voordat je betaalt, inclusief douanekosten. Krijg je toch een extra rekening aan de deur of achteraf? Maak screenshots van je bestelling, de prijs en de rekening, en vraag de verkoper of het platform om uitleg. Zo adviseert de Consumentenbond.

Maak screenshots van je bestelling, de prijs en de rekening, en vraag de verkoper of het platform om uitleg. Zo adviseert de Consumentenbond. Reken op kosten van de bezorger. Een pakketdienst kan eigen inklaringskosten rekenen, los van de €2. Hoe hoog dat oploopt, zie je in wat een T-shirt van twaalf euro sinds juli echt kost.

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