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AEX sluit licht hoger, Shell bovenaan na stijgende olieprijzen

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een kleine plus gesloten. Beleggers waren voorzichtig door de stijgende olieprijzen en zorgen rond AI. Olie- en gasproducent Shell en oliedienstverlener SBM Offshore profiteerden op het Damrak van de duurdere olie.
Shell steeg 3,8 procent en SBM Offshore 3,5 procent. Daarmee eindigden de bedrijven bovenaan de hoofdfondsen. De prijs van een vat Brentolie, oftewel olie uit onder meer het Midden-Oosten, klom vrijdag 3,6 procent naar boven de 117 dollar. De door Iran gesteunde Houthi-rebellen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor recente aanvallen op de Saudische havenstad Yanbu aan de Rode Zee en op een vliegveld in Saudi-Arabië.
Mede dankzij de koerswinsten van de oliebedrijven sloot de AEX-index 0,2 procent hoger op 1131,63 punten. Donderdag verloor de hoofdindex nog 1,1 procent. De MidKap steeg vrijdag 0,9 procent tot 1072,41 punten. De stemming op de beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs was negatief. Daar waren koersverliezen tot 0,8 procent op de borden te zien.
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