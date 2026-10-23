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Amerikaanse boete voor KLM om vliegen boven Irak

Economie
door anp
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WASHINGTON (ANP) - KLM heeft een boete van 320.000 dollar gekregen van het Amerikaanse ministerie van Transport. De Amerikanen bestraffen de maatschappij, omdat ze bij vluchten met zogenoemde codeshare van Delta Air Lines door luchtruim is gevlogen waarvoor beperkingen van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA gelden.
KLM voerde tussen januari 2022 en mei 2025 meer dan honderd vluchten onder de code van Delta uit door luchtruim boven Irak, waarvoor door de FAA een verbod voor was ingesteld. Ook Air France is bestraft. Die zustermaatschappij had dertig vluchten over het volgens de FAA gevaarlijke gebied waarbij de code van Delta werd gebruikt. Samen moeten de maatschappijen 425.000 dollar betalen.
"Onder de regering-Trump is het volgen van onze veiligheidsregels niet vrijblijvend als je onder een Amerikaanse code vliegt", zegt de Amerikaanse transportminister Sean Duffy. "We aarzelen niet om elke luchtvaartmaatschappij ter verantwoording te roepen die zich niet aan de regels van het agentschap houdt. De veiligheid van passagiers komt op de eerste plaats."
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