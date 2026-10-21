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Ahold ziet geen verband tussen recente cyberaanval en PHP-lek

Economie
door anp
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ZAANDAM (ANP) - Ahold Delhaize, moederbedrijf van Albert Heijn, denkt niet dat de recente cyberaanval verband houdt met kwetsbaarheden in de programmeertaal PHP. "Voor zover we nu kunnen overzien, is er geen aanleiding om dit aan te nemen", zegt een woordvoerder.
Of de kwetsbaarheden in PHP, waar veel websites op draaien, aanleiding zijn om de sites opnieuw offline te halen kon hij niet zeggen. "Op dit moment is dit alles wat ik erover kan zeggen. Als wij aanleiding zien om hier mededelingen over te doen, doen we dat", aldus de zegsman.
In PHP zijn kwetsbaarheden ontdekt. Verschillende organisaties hebben hun websites al wel tijdelijk offline gehaald. Ze wachten tot de ontwikkelaars achter PHP met een patch komen om de kwetsbaarheden te verhelpen.
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