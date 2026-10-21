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Macron bekritiseert buitenlandse leiders om reacties op rellen

Samenleving
door anp
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DOHA (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft kritiek geuit op buitenlandse leiders die volgens hem met hun uitspraken over de rellen in Frankrijk campagne voeren voor aankomende verkiezingen. Dit zou "ten koste van Frankrijk" gaan. Zijn commentaar lijkt gericht op de Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.
Macron zei dat veel mensen, ook buitenlandse leiders, "onaanvaardbare en zelfs domme uitspraken" hebben gedaan op basis van AI-video's. Hij zei tegen verslaggevers in Doha dat "leiders die in campagnemodus zitten, zowel hier in de regio als aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, campagne voeren ten koste van Frankrijk".
Trump sprak deze week tijdens verkiezingsbijeenkomsten over de rellen. Frankrijk werd volgens hem "veroverd, geplunderd en platgebrand door migranten, jihadisten en communisten die het christendom haten" en "de westerse beschaving zelf", aldus zender CNN. Naast de VS houdt ook Israël binnenkort verkiezingen.
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