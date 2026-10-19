AI-aandelen vinden de weg omhoog na stevige koersdalingen

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn de eerste handelsdag van de week overwegend hoger geëindigd. Vooral AI-aandelen lieten herstel zien na de scherpe koersdalingen van de afgelopen tijd, geholpen door koopjesjagers die hun kans grepen. De beurshandel kreeg ook wat steun van iets goedkopere olie, hoewel de olieprijzen nog altijd op het hoogste niveau in vijf maanden staan.

Techgraadmeter Nasdaq klom 1,1 procent tot 26.430,89 punten. De S&P 500, de index van de vijfhonderd grootste Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen, won 0,4 procent op 7690,73 punten. De Dow-Jonesindex eindigde een fractie lager op 51.966,03 punten.

De S&P 500 en de Nasdaq verloren vorige week respectievelijk 2 procent en 4,5 procent en leden daarmee de grootste weekverliezen sinds juni. Dit kwam vooral door de vrees bij beleggers dat hogere rentes de investeringen in AI-infrastructuur, met name door exploitanten van datacenters, zouden kunnen belemmeren.