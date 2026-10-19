Japanse sonde vertrokken om stukje van maan van Mars op te halen

TOKIO (ANP) - Een Japanse ruimtesonde is begonnen aan een reis richting Phobos en Deimos, de twee manen van de planeet Mars. Het onbemande vaartuig moet onder meer stof van Phobos ophalen en naar de aarde brengen, zodat wetenschappers dat in laboratoria kunnen bestuderen. Zoiets is nog nooit gedaan.

De sonde Martian Moons eXploration (MMX) werd maandagavond (Nederlandse tijd) gelanceerd vanaf de ruimtebasis Tanegashima. Volgend jaar moet hij aankomen bij Mars en zijn twee manen. Bij twee zachte landingen moet de MMX ongeveer 10 gram aan bodemmateriaal van Phobos halen. Volgens de planning keert de sonde in 2031 terug op aarde.

Phobos is maar ongeveer 20 kilometer in doorsnee. Hij staat zo'n 6000 kilometer afstand van het oppervlak van Mars. Ter vergelijking: de maan staat ongeveer zestig keer zo ver van de aarde. Het onderzoek moet onder meer duidelijk maken hoe de manen van Mars zijn ontstaan. Dat kan misschien ook helpen om duidelijk te maken hoe de aarde miljarden jaren geleden wel levensvatbaar is geworden en Mars niet.