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AI-bedrijf Anthropic dient aanvraag in voor beursnotering

Economie
door anp
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SAN FRANCISCO (ANP) - AI-bedrijf Anthropic heeft maandag een openbare aanvraag voor een beursnotering aan Wall Street ingediend. Eerder deed het bedrijf achter chatbot Claude al een vertrouwelijke aanvraag, waardoor toezichthouders al een voorlopige beoordeling hebben kunnen maken. De beursgang volgt waarschijnlijk nog dit jaar en kan de grootste ooit worden. Anthropic had zijn beursplannen eerder uitgesteld.
OpenAI, een belangrijke rivaal van Anthropic, heeft ook plannen om naar de beurs te gaan. Maar vorige maand gaf het bedrijf aan dat deze stap dit jaar niet meer gezet zal worden, omdat OpenAI bezig is met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. Dat maakt het een "ongelukkig moment" voor een beursgang, volgens topman Sam Altman.
Ook veel andere beursgangen voor later dit jaar werden geschrapt door zorgen over hoge AI-investeringen en de schulden die daarmee gepaard gaan.
De grootste beursgang staat sinds juni op naam van raket- en satellietbedrijf SpaceX, waarmee 75 miljard dollar werd opgehaald.
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