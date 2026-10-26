Oekraïne wacht al maand tot VS Patriots vrijgeven, zegt Zelensky

KYIV (ANP) - Oekraïne zegt al bijna een maand te wachten op Amerikaanse toestemming voor de levering van cruciale luchtverdedigingsraketten. Oekraïne gaat dat opnieuw bij de Amerikanen aankaarten, zegt president Volodymyr Zelensky.

De langverwachte Patriot- en NASAMS-raketten wachten nog op een handtekening van de Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth, stelt Zelensky op X. Het gaat om een "aanzienlijke" hoeveelheid, hoorde de Oekraïense Kyiv Independent eerder van een hoge bron in regeringskringen. Oekraïne zit al weken vrijwel zonder de gewilde Patriots, de enige onderscheppingswapens die raad weten met Ruslands ballistische raketten.

Bondgenoten van Oekraïne, zoals Nederland, kopen de raketten van de VS. Buitenlandminister Marco Rubio sloot vorige week niet uit dat bestellingen voor Oekraïne op zich laten wachten. Maar dat weet hij aan de schaarste.