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Albert Heijn deelt shoptegoed uit aan gedupeerde bezorgklanten

Economie
door anp
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ZAANDAM (ANP) - Albert Heijn gaat klanten waarvan hun bezorgbestelling is geannuleerd door de cyberaanval bij de keten, compenseren met een shoptegoed van 10 euro. Het bedrag wordt automatisch verrekend zodra zij weer een bestelling kunnen plaatsen, heeft de supermarktketen dinsdag bekendgemaakt.
Albert Heijn gaat ook mensen die door alle problemen persoonlijke kortingen, Air Miles en spaarzegels zijn misgelopen zoveel mogelijk automatisch tegemoetkomen. Zo ontvangen klanten met AH Premium in de loop van deze week een compensatie voor de gemiste 10 procent korting op AH Terra- en bioproducten; dit tegoed wordt gestort in hun Mijn AH-app.
Ook schrijft Albert Heijn de gemiste Air Miles automatisch bij op het Air Miles-saldo. Voor gemiste pannenzegels krijgen klanten daarnaast automatisch twee volle spaarkaarten. Voor gemiste koopzegels moeten klanten wel echt met hun bon naar de winkel komen. Daar kunnen ze deze dan alsnog kopen.
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