Indonesische betogingen tegen branden en slechte luchtkwaliteit

JAKARTA (ANP/AFP) - Demonstranten zijn in Jakarta en andere Indonesische steden de straat op gegaan uit woede over de natuurbranden en de slechte luchtkwaliteit die daardoor is ontstaan. Honderdduizenden mensen hebben de afgelopen paar maanden ademhalingsproblemen opgelopen.

Studenten hadden opgeroepen tot protesten om hun ongenoegen te uiten over de regering van president Prabowo Subianto. Er is volgens hen sprake van corruptie en onbekwaamheid. Betogers wezen met name op het onvermogen om de branden te blussen. Op de spandoeken stonden teksten zoals "Als wij branden, branden jullie mee!" en "Ik heb recht op schone lucht. Blus de branden onmiddellijk".

De branden hebben sinds juli grote delen van Borneo en Sumatra verwoest en de rook veroorzaakt ook overlast in omliggende landen. Volgens monitoringplatform Nusantara Atlas is in de eerste negen maanden van dit jaar meer dan 1,9 miljoen hectare getroffen. Dat is in oppervlakte iets minder dan de helft van Nederland, dat 4,2 miljoen hectare groot is.