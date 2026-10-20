Albert Heijn verschaft duidelijkheid over persoonlijke kortingen

ZAANDAM (ANP) - Albert Heijn gaat de misgelopen persoonlijke kortingen van klanten zoveel mogelijk automatisch oplossen. Dat meldt de supermarktketen in een brief die aan verschillende, maar niet alle klanten is verstuurd. AH haalde vanwege het cyberincident van vorige week uit voorzorg systemen offline, waardoor meerdere functies niet werkten.

De supermarktketen stelt dat als de klant in de voorbije probleemweek 10 procent premiumkorting op Terra en Bio heeft gemist, er automatisch tegoed wordt gestort op Mijn AH. Ook schrijft Albert Heijn de gemiste AirMiles automatisch bij op het AirMiles-saldo.

Voor gemiste pannenzegels krijgt de klant verder 5 euro tegoed in Mijn AH. Dat staat gelijk aan twee volle spaarkaarten. Vanaf nu kunnen ook weer volle bios- en uitjesspaarkaarten ingewisseld worden.

Albert Heijn maakte eerder al bekend dat de cadeaukaart van de Postcode Loterij een week langer verzilverd kan worden. In de brief staat daarnaast dat vrijdag 23 oktober de bezorgers van onlineboodschappen weer geleidelijk de weg op gaan.