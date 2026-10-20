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Ruim 250.000 mensen ontheemd na oplaaien burgeroorlog Jemen

Samenleving
door anp
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GENÈVE (ANP/AFP) - Door het oplaaien van de burgeroorlog in Jemen zijn meer dan 250.000 mensen ontheemd geraakt. De cijfers van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR hebben betrekking op de periode tussen 1 augustus en 17 oktober.
Deze zomer kwam een einde aan een aantal jaren van relatieve rust tussen de strijdende partijen. Het conflict tussen de internationaal erkende regering, die gesteund wordt door Saudi-Arabië, en de Houthi's brak ruim tien jaar geleden uit. De door Iran gesteunde groepering heeft sindsdien delen van het land onder controle.
De Houthi's kondigden deze zomer een zeeblokkade van Saudi-Arabië af en begonnen aanvallen op Saudische schepen, gebieden en olie-installaties. Ze namen in september grote delen aan de westkust van Jemen in. De regering in Jemen begon daarna met een offensief om de bezette gebieden te heroveren.
De burgeroorlog veroorzaakte eerder al een grote humanitaire crisis. Zo gaat de bevolking gebukt onder honger. Volgens VN-kinderorganisatie UNICEF is een op de drie onderzochte kinderen ondervoed.
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