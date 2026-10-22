Autoverkoop in EU hoger door meer vraag naar elektrische modellen

BRUSSEL (ANP) - Elektrische en hybride auto's hebben in de Europese Unie aan populariteit gewonnen, geholpen door recordprijzen voor benzine en diesel als gevolg van oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne.

In de eerste negen maanden van dit jaar was ruim een vijfde (22,7 procent) van alle nieuw verkochte auto's in de EU volledig elektrisch, meldt de Europese autobrancheorganisatie ACEA. Dat was in dezelfde periode vorig jaar nog 16 procent. De verkoop van dit type auto steeg met ruim 48 procent tot 1,9 miljoen exemplaren.

De verkoop van hybride auto's steeg met net geen 11 procent tot 3,1 miljoen auto's. Deze modellen met zowel een elektrische aandrijving als verbrandingsmotor vormden met een marktaandeel van ruim 36 procent ook de populairste categorie. Het gaat hier zowel om hybrides die volledig elektrisch kunnen rijden als auto's waarbij de brandstofmotor enige ondersteuning krijgt van een elektromotor.

Brandstofprijzen

Plug-in-hybrides, die aan de laadpaal kunnen worden gekoppeld, werden bijna 19 procent vaker verkocht. Ze hadden met ruim 860.000 verkochte auto's een marktaandeel van 10 procent, tegenover 9 procent in de eerste negen maanden van 2025.

De verkoop van volledig nieuwe benzine- en dieselauto's daalde bijna met een vijfde. Hun gezamenlijke marktaandeel kromp na de sterk opgelopen brandstofprijzen tot 28,2 procent, terwijl dat een jaar eerder nog 36,9 procent was.

Flexibelere eisen

Gekeken naar losse merken hebben vooral Chinese merken zoals BYD (plus 154 procent), Chery (plus 246 procent) en Leapmotor (bijna 400 procent) een flinke sprong gemaakt in verkopen in de eerste drie kwartalen van 2026 in de EU.

Ondanks de sterke groei van elektrisch rijden, ziet de ACEA nog obstakels voor het halen van de klimaatdoelen voor de Europese auto-industrie. "De verkoop van elektrische auto's stijgt hard en dat is een positief signaal. Maar fabrikanten moeten het marktaandeel van elektrische auto's in minder dan vier jaar ruim verdubbelen om het CO2-doel voor 2030 te halen", stelt topvrouw Sigrid de Vries. Ze pleit voor beleid dat elektrisch rijden stimuleert en flexibelere eisen richting 2030.