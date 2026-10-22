EIB: 73.000 nieuwe mensen nodig in bouw, defensie zorgt voor druk

AMSTERDAM (ANP) - De komende drie jaar heeft de bouwsector zo'n 73.000 nieuwe medewerkers nodig, denkt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). De bouw kampt al jaren met personeelstekorten, terwijl Nederland veel woningen wil bouwen, het stroomnet wil uitbreiden, infrastructuur wil renoveren en verduurzamen. De opschaling bij Defensie en in de defensie-industrie zorgt daarnaast voor extra concurrentie om personeel. Het EIB waarschuwt in een rapport dat het daarom "niet vanzelfsprekend" is dat alle maatschappelijke ambities tegelijk kunnen worden gerealiseerd.

Voor meerdere vraagstukken worden deels mensen uit dezelfde schaarse technische beroepsgroepen gezocht, waaronder monteurs en elektrotechnici. Door deze "grote overlap" merken vooral de grond- weg- en waterbouw dat defensie ook veel nieuw personeel nodig heeft, stelt het EIB. Dit geldt ook voor verduurzaming. Bij zeer krappe beroepen kan een aanvullend tekort van enkele medewerkers volgens het instituut al leiden tot vertraging van projecten.

Het ministerie van Defensie wil het personeelsbestand uitbreiden naar 100.000 mensen in 2030. Volgens het EIB leidt dit in de gehele defensiesector jaarlijks tot een aanvullende vraag van zo'n 5100 voltijdsbanen tot en met 2035.

Wel wijst het instituut erop dat de druk voor de bouw kan meevallen door andere ontwikkelingen. Voor een aantal sectoren waarmee de bouw concurreert, wordt een krimp van de werkgelegenheid verwacht. Dit geldt volgens het instituut voor de industrie, handel en verhuur, en overige zakelijke diensten. Ook is het volgens het EIB nog maar de vraag of de werving in de defensiesector succesvol genoeg blijkt te zijn.

Het grootste deel van de ongeveer 73.000 arbeidskrachten die de bouw tussen 2027 en 2030 nodig heeft, kan naar verwachting worden opgevangen door instromers vanuit opleidingen. Dat zijn zo'n 52.000 medewerkers. De meer dan 21.000 overige werknemers moeten dan ergens anders vandaan komen.

Arbeidskrachten uit het buitenland kunnen ook een deel van de personeelsbehoefte opvangen. Maar de komst van buitenlandse uitzendkrachten wordt mogelijk beperkt door strengere huisvestingseisen en een tekort aan geschikte woningen, vreest het EIB. "Daarnaast kan het kritischer geworden maatschappelijke en politieke sentiment rond arbeidsmigratie het draagvlak voor extra instroom beperken."