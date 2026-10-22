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Bank Barclays schrapt 5000 banen, noemt efficiëntieslag door AI

Economie
door anp
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LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Britse bank Barclays gaat 5000 banen schrappen om de kosten te verlagen. Het bankconcern zegt dat kunstmatige intelligentie (AI) steeds vaker bijdraagt aan efficiënter werken. De ontslagen treffen ongeveer 5 procent van het personeelsbestand, blijkt uit een presentatie die de bank donderdag gaf.
Eind 2025 had Barclays wereldwijd ongeveer 93.000 medewerkers in dienst. De bank, gevestigd in Londen, wil de kosten structureel terugdringen om ruimte te creëren voor investeringen. Daarbij richt Barclays zich op het vereenvoudigen van de organisatie en het vergroten van de efficiëntie, mede met behulp van AI.
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